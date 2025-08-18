Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Για τον τίτλο στο Σινσινάτι, πρεμιέρα στην 1η φάση Κυπέλλου Ελλάδας

Δείτε αναλυτικά πού θα παρακολουθήσετε τον τελικό του Masters στο Σινσινάτι, τις αναμετρήσεις Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός και Μακεδονικός – Λεβαδειακός για το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και το Λιντς – Έβερτον.

Μια Δευτέρα γεμάτη δράση σε γήπεδα και κορτ περιμένει τους φίλους του αθλητισμού, με μεγάλες αναμετρήσεις και σπουδαίες τηλεοπτικές μεταδόσεις σε όλο το φάσμα του ενδιαφέροντος.

Η αρχή ερχεται το απόγευμα, στις 17:00, με ελληνικό χρώμα, καθώς η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Παναιτωλικό για την πρεμιέρα της 1η φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 1. Ενώ την ίδια ώρα που ο Μακεδονικός φιλοξενεί τον Λεβαδειακό,

Στις 19:30, στρεφόμαστε στην Ιταλία και το Coppa Italia, με την Σπέτσια να αντιμετωπίζει τη Σαμπντόρια, σε μια παραδοσιακή μονομαχία ομάδων με πλούσια ιστορία, ζωντανά στο Novasports 2.

Το βραδινό πρόγραμμα, όμως, είναι αυτό που… απογειώνει την ημέρα!

Στις 22:00, τρεις κορυφαίες αναμετρήσεις διεξάγονται ταυτόχρονα:

Στην Premier League, η Λιντς υποδέχεται την Έβερτον(Novasports Prime). Την ίδια ώρα, στη La Liga, η Έλτσε κοντράρεται με τη Μπέτις (Novasports 1).

Παράλληλα, οι φίλοι του τένις δε μένουν παραπονεμένοι, καθώς το μεγάλο ματς ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 6.

Η δράση δεν σταματά εκεί… Στις 22:15, συνεχίζονται οι ιταλικές μάχες του Coppa Italia, με την Τορίνο να αντιμετωπίζει τη Μόντενα, σε μετάδοση από το Novasports 2, ενώ την ίδια ώρα, στην Πορτογαλία, η Ζιλ Βισέντε κοντράρεται με την Πόρτο για την Primeira Liga, στο Cosmote Sport 3.