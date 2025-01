Η διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται την Τετάρτη και την Πέμπτη με τους αγώνες Παναθηναϊκός - Ατρόμητος και το Αστέρας - Πανιώνιος να είναι οι πρώτοι χρονικά.

Την Τετάρτη το... μενού για το Κύπελλο Ελλάδας έχει δύο αγώνες. Ο ένας είναι το Αστέρας - Πανιώνιος στις 18.00 (από το COSMOTE SPORTS TV 2) για τα προημιτελικά και ο άλλος το Παναθηναϊκός - Ατρόμητος, εξ' αναβολής ματς της αμέσως προηγούμενης φάσης με σέντρα στις 20.30 (από το COSMOTE SPORTS TV 1).

Στον Αστέρα AKTOR το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ενδέχεται να κάνει σήμερα Τρίτη (8/1) ο Εντερ, καθώς ο Ισπανός χαφ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Πανιώνιο.

Στον Πανιώνιο εκτός για διάφορους λόγους έμειναν οι Αυλωνίτης, Μπούσης, Μπουρλάκης, Διονέλλης, Νοικοκυράκης και Σεμπά, κάτι που αυξάνει τα προβλήματα για τον Αντώνη Νικοπολίδη. Μπορεί πάντως να υπολογίζει στον «νέο» Γιάκοβλεφ αλλά και στον Ζούλια που αποθεραπεύτηκε.

Από την άλλη στον Παναθηναϊκό «ανάσες» στους Ίνγκασον, Αράο και Τετέ θα δώσει ο Ρουί Βιτόρια στον αγώνα Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, όπου οι «πράσινοι» θα τον υποδεχθούν στη ρεβάνς του 2-1 που νίκησαν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, για τη φάση των «16» του θεσμού.

Εκτός αποστολής έμειναν και ο Μαξ (που αναμένεται να παίξει την Κυριακή στις Σέρρες δεδομένης της τιμωρίας του Μλαντένοβιτς) και ο Σπόραρ ο οποίος προφανώς αυτή την περίοδο δεν υπολογίζεται στο πλάνο του Βιτόρια. Τέλος ο Ατρόμητος δεν υπολογίζει στους Μίχορλ, Γιουμπιτάνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό, όπου θα επιδιώξει να ανατρέψει το 2-1 που έχασε στον πρώτο αγώνα της σειράς.

Tα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας

Πρώτα ματς

ΟΦΗ - Παναχαϊκή 5-0

Πανιώνιος - Aστέρας Aktor 0-2

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-0

15/1

Παναθηναϊκός vs Ατρόμητος* - Ολυμπιακός

Ρεβάνς

Τετάρτη 08/01

Αστέρας AKTOR – Πανιώνιος 18:00

Πέμπτη 09/01

Παναχαϊκή – ΟΦΗ 17:00

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19:30

05/02

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός vs Ατρόμητος*

*Στις 8 Ιανουαρίου διεξάγεται ο δεύτερος αγώνας της σειράς μεταξύ Παναθηναϊκού και Ατρόμητου, όπου στον πρώτο το «τριφύλλι» νίκησε 2-1 στο Περιστέρι.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πρώτα ματς: 26 Φεβρουαρίου 2025, Ρεβάνς: 2 Απριλίου 2025 (σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΠΟ στις 6 Δεκεμβρίου)

Path 1: Πανιώνιος vs Αστέρας AKTOR / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Path 2: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

Ο τελικός

Σάββατο 17 Μαΐου 2025

Νικητής Path 1 - Νικητής Path 2