Ο Ντένις Τσερίσεφ: Πρωταγωνιστής στην ιστορική πρόκριση του... Ιστορικού (vid)

Η ιστορική πρόκριση του Πανιωνίου στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος είναι συνυφασμένη με τον Ντένις Τσερίσεφ που λίγους μήνες μετά τη έλευσή του στη Νέα Σμύρνη, πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ στην καριέρα του επιδεικνύοντας την ποδοσφαιρική του ποιότητα.

Η μυθική πρόκριση του Πανιωνίου στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, ανατρέποντας τα δεδομένα κόντρα στον Πανσερραϊκό ήταν το highlight από τη φάση των «16» του θεσμού. Το σύνολο του Αντώνη Νικοπολίδη, μπορεί να είχε ηττηθεί με 2-0 στις Σέρρες, όμως εντός έδρας έφερε τα πάνω-κάτω επικρατώντας 3-0 των Λιονταριών, για να «σφραγίσει» την παρουσία του στην επόμενη φάση όπου θα συναντήσει τον Αστέρα AKTOR.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για το σύλλογο της Νέας Σμύρνης, ο Ντένις Τσερίσεφ, που έκανε το ματς της ζωής του πετυχαίνοντας το πρώτο χατ-τρικ στην καριέρα του. Ο Ρώσος απέδειξε ότι είναι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης και ξεδίπλωσε την ποιότητά του στον αγωνιστικό χώρο για να συνδέσει το όνομά του με μία από τις σπουδαιότερες διακρίσεις του Πανιωνίου τα τελευταία χρόνια.

Ο Τσερίσεφ «άνοιξε» το σκορ στο 22ο λεπτό ύστερα από απευθείας εκτέλεση φάουλ αφήνοντας τον Κατσίκα... ξεκρέμαστο. Αυτό ήταν και το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια βρήκε δίχτυα για το 2-0 (56') ξανά με απευθείας εκτέλεση, ισοφαρίζοντας το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού. Τέλος, ο 33χρονος επιθετικός διαμόρφωσε το τελικό 3-0 ευστοχώντας από την άσπρη βούλα στο 84' στέλνοντας τους Νεοσμυρνιώτες στους «8» του Κυπέλλου.

Ο πολύπειρος διεθνής έδωσε ρεσιτάλ μόλις δύο μήνες μετά τη συμφωνία του με τον Πανιώνιο, δείχνοντας ότι όχι μόνο έχει προσαρμοστεί απόλυτα, αλλά έχει εξελιχθεί και σε έναν ηγέτη στο γήπεδο με καθοριστικό ρόλο στο κομμάτι της δημιουργίας. Δεν πρόκειται, άλλωστε, για έναν τυχαίο επιθετικό, αλλά για έναν παίκτη που έχει ξεκινήσει ως ένα πολλά υποσχόμενο project από τα «σπλάχνα» της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πετυχημένα «προϊόντα» των ακαδημιών της Βασίλισσας, και μέσα στα χρόνια της παρουσίας του στον ιστορικό αυτό σύλλογο αφομοίωσε τη φιλοσοφία και τη νοοτροπία νικητή των Μαδριλένων, δημιουργώντας μάλιστα ισχυρούς δεσμούς με αστέρες των Μερένγκες, όπως ο Νάτσο. Με τη δεύτερη ομάδα, ο Ρώσος εξτρέμ κατέγραψε 109 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 22 γκολ και 12 ασίστ. Το 2015 έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα απέναντι στη Γρανάδα, ενώ συνολικά είχε επτά συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ. Το 2016 κατέκτησε το Champions League με τη Ρεάλ, παρά το ότι είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Βαλένθια στα μέσα της σεζόν.

Denis Cheryshev turned into the best footballer on the planet for 3 weeks 😭😭😭😭pic.twitter.com/LuTD4Cyxzs https://t.co/xqWbunpN2v