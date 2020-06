Νάπολι – Ίντερ: Προσκεκλημένοι γιατροί και χειροκρότημα αναγνώρισης της δουλειάς τους (pics)

Γιατροί με τις μάσκες και τη στολή εργασίας τους βρέθηκαν στο γήπεδο των «παρτενοπέι» το βράδυ του Σαββάτου ως επίτιμοι προσκεκλημένοι των δύο ομάδων που διεκδίκησαν το εισιτήριο για τον μεγάλο φετινό τελικό του Coppa Italia.

Οι παίκτες και οι επαγγελματίες υγείας στάθηκαν στον κύκλο, στο κέντρο του γηπέδου και οι ποδοσφαιριστές χειροκρότησαν τους γιατρούς για να τους δείξουν πόσο εκτιμούν την ηρωική δουλειά που έκαναν κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, με την Ιταλία να έχει χτυπηθεί βάναυσα από τον αόρατο εχθρό.

Napoli and Inter gave local healthcare workers a round of applause before their Coppa Italia semi-final pic.twitter.com/MeTOJkVeIA

— B/R Football (@brfootball) June 13, 2020