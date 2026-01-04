Ο «αρχιτέκτονας» πίσω από την Πάφο των θαυμάτων, Χουάν Καρσέδο, αποχαιρέτησε συγκινημένος την ομάδα του, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με την έκρηξη της Πάφου στον ποδοσφαιρικό «χάρτη»! Υπό τη δική του καθοδήγηση άλλωστε η Πάφος δεν κατέκτησε μονάχα το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της το 2025, αλλά παράλληλα προκρίθηκε και στο Champions League στο οποίο πανηγύρισε μια ιστορική νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Αρχιτέκτονας πίσω από το νέο μεγάλο πρότζεκτ της Κύπρου; Ο Ισπανός Χουάν Κάρλος Καρσέδο, το κεφάλαιο του οποίου ωστόσο ολοκληρώθηκε στον Πάφο μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Εμφανώς συγκινημένος μετά τα 2,5 χρόνια που πέρασε στη Κύπρο, ο 52χρονος τεχνικός αποχαιρέτησε τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του απάντησε τραγουδώντας ρυθμικά το όνομά του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Καρσέδο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρωσία και τη Σπαρτάκ Μόσχας, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία της Πάφου.

Τη δεδομένη στιγμή η Σπαρτάκ βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα Ρωσίας υπό τις οδηγίες του Βαντίμ Ρομανόφ, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία μέσα στις επόμενες ημέρες.