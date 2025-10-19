Προφυλακίζεται ο πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους

Προφαλυκίζεται ο πρώην ποδοσφαιριστής για τον οποίο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους.

Συνεχίζοντας οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, που ήταν πρόεδρος της Καρμιώτισσας, που έχει προκαλέσει τεράστιο ντόρο στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά και στην χώρα εν γένει.

Μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του 44χρονου πρώην Ελληνοκύπριου ποδοσφαιριστή, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, μετά την απολογία του στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Λεμεσού, όπου έφτασε φορώντας αλεξίσφαιρο και υπο δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Εκείνος δήλωσε άγνοια για την δολοφονία του Δημοσθένους, με τον δικηγόρο του να μην υποβάλλει κάποια ένσταση στο αίτημα που έγινε για κράτησή του για οκτώ μέρες, με αποτέλεσμα εκείνος να προφυλακιστεί, μετά την έκδοση σχετικού διατάγματος από το δικαστήριο.