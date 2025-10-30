Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους

Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα στην Θεσσαλονίκη τα οποία φαίνεται να έχουν σχέση με την δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους.

Η ιστοσελίδα «voria.gr» επικαλούμενη δικές της πληροφορίες ανέφερε πως η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη. Τα άτομα αυτά που προσήχηθσαν φαίνεται να έχουν σχέση με την δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους.

Η Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έκανε τις δύο συλλήψεις κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων. Πρόκειται για δύο ομογενείς από την Γεωργία, οι οποίοι είναι γεννημένοι το έτος 1997.

Υπενθυμίζουμε πως ο Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε την 17η Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο της Λεμεσού, όταν οι δύο δράστες τον πλησίασαν με μοτοσυκλέτα και ο ένας εξ' αυτών άνοιξε πυρ εναντίων του σκοτώνοντάς τον.