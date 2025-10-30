Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για την δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους
Η ιστοσελίδα «voria.gr» επικαλούμενη δικές της πληροφορίες ανέφερε πως η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη. Τα άτομα αυτά που προσήχηθσαν φαίνεται να έχουν σχέση με την δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους.
Η Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έκανε τις δύο συλλήψεις κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων. Πρόκειται για δύο ομογενείς από την Γεωργία, οι οποίοι είναι γεννημένοι το έτος 1997.
Υπενθυμίζουμε πως ο Σταύρος Δημοσθένους δολοφονήθηκε την 17η Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο της Λεμεσού, όταν οι δύο δράστες τον πλησίασαν με μοτοσυκλέτα και ο ένας εξ' αυτών άνοιξε πυρ εναντίων του σκοτώνοντάς τον.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.