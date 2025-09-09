Επίσημα στον ΑΠΟΕΛ ο Δημήτρης Διαμαντάκος
Στο εξωτερικό θα συνεχίσει να αγωνίζεται για 11ο συναπτό έτος της καριέρας του ο Δημήτρης Διαμαντάκος. Μετά από τρία χρόνια στην Ινδία στις Κεράλα Μπλάσερς και Ιστ Μπενγκάλ, ο 32χρονος φορ υπέγραψε στον ΑΠΟΕΛ για έναν χρόνο.
Την σεζόν που είχε ξεκινήσει στην Ινδία είχε τρία γκολ και μία ασίστ σε πέντε συμμετοχές ενώ πέρυσι είχε εννιά γκολ και τρεις ασίστ σε 28 συμμετοχές. Στο εξωτερικό αγωνίστηκε κατά σειρά στις Καρλσρούη, Μπόχουμ, Ζαντκ Πάουλι, Χάιντουκ Σπλιτ, Ασντόντ και τις δύο ινδικές που αναφέραμε παραπάνω.
Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ
«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Διαμαντάκο.
Η διάρκεια της συνεργασίας μας είναι μέχρι τον Μάιο του 2026.
Ο Δημήτρης Διαμαντάκος είναι γεννημένος στις 06/03/1993 και αγωνίζεται στη θέση του επιθετικού κορυφής.
Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς και στη συνέχεια αγωνίστηκε για πάνω από 100 αγώνες στην Bundesliga 2. Τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στην India Super League όπου αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ κατά την περίοδο 23/24.
Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Διαμαντάκο στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και μεγάλες επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».
