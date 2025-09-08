Διαμαντάκος: «Μια ανάσα από τον ΑΠΟΕΛ»
Ο Δημήτρης Διαμαντάκος ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς όλα δείχνουν ότι θα φορέσει τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Ο Έλληνας επιθετικός αφήνει πίσω του την Ινδία και επιστρέφει σε πιο γνώριμα… μονοπάτια, αυτή τη φορά στην Κύπρο.
Ο 29χρονος φορ άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, που ξεκίνησε το ταξίδι του στο εξωτερικό το 2015, έχει ήδη περάσει από Γερμανία, Κροατία, Ισραήλ και Ινδία, προσθέτοντας στο πλούσιο βιογραφικό του ακόμα μία χώρα. Σύμφωνα με το kerkida.net, το συμβόλαιο που θα υπογράψει με τον ΑΠΟΕΛ θα έχει διάρκεια ενός έτους, με οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.
