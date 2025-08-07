Σε συζητήσεις με ομάδα από την Κύπρο ο Σισέ

Πρόεδρος ομάδας από την πρώτη κατηγορία της Κύπρου επιβεβαίωσε τις επαφές της με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πάπε Αμπού Σισέ.

Ο πρόεδρος του Ακρίτα Χλώρακα, Βάσο Θεοδώρου μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95.0 και αποκάλυψε πως η ομάδα του βρίσκεται σε επαφές με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού (2017-2023), Πάπε Αμπού Σισέ. Ο 29χρονος Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός κυκλοφορεί ελεύθερος απ' όταν ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την Αλ-Σαμάλ στις αρχές του Ιουλίου.

«Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας έχει προταθεί και εξετάζεται η περίπτωση του. Θα διαφανεί τις επόμενες 1-2 μέρες αν καλύψουμε τα θέλω του ποδοσφαιριστή και να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Προς το παρόν είμαστε σε συζητήσεις. Έχει πλούσια καριέρα και θα ήταν πολυτέλεια για εμάς να τον έχουμε στο ρόστερ μας».

Υπενθυμίζουμε πως ο Ακρίτας Χλώρακα κέρδισε πέρυσι την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου και γι' αυτό θέλει φέτος να εμφανιστεί ενισχυμένος.