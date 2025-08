Στην Κύπρο στέλνει τον Νταβίντ Λουίζ δημοσίευμα της «Globo», η οποία αποκαλύπτει συμφωνία με την Πάφο για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας!

«Βόμβα» από τη Βραζιλία φέρεται έτοιμη να ενεργοποιήσει η Πάφος! Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Globo», η πρωταθλήτρια Κύπρου ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον άλλοτε αμυντικό των Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν, Νταβίντ Λουίζ, με τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο 38χρονος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Βραζιλία μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τη Φορταλέζα και ο επόμενος προορισμός της καριέρας του είναι η Ευρώπη και η Κύπρος.

Λόγω των τραυματισμών που προέκυψαν ο Νταβίντ Λουίζ δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην αρχική ενδεκάδα της Φορταλέζα, όμως η Πάφος τού προσφέρει μια νέα ευκαιρία πέρα από τον Ατλαντικό.

Μετά τη λύση της συνεργασίας του με τους Βραζιλιάνους, ο 38χρονος φέρεται έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές Κύπρου που πανηγύρισαν πέρσι τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

🚨 David Luiz, zagueiro de 38 anos, rescindiu contrato com o Fortaleza e assinou por três temporadas com o Pafos FC, do Chipre.



🗞️ [@juss422] pic.twitter.com/AchecHbR0W