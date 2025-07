Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κύπρο, οι Παφίτες έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, και απομένει να δώσει το «ΟΚ» για το πλάνο που του παρουσιάζουν όσον αφορά την απόσυρσή του.

Τη «βόμβα» του καλοκαιριού στο κυπριακό ποδόσφαιρο θέλει να ρίξει η πρωταθλήτρια Πάφος, η οποία είναι σε συνεχείς επαφές με τον Νταβίντ Λουίζ τις τελευταίες ημέρες. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ανήκει στη Φορταλέζα, ωστόσο φαίνεται πως θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο με τον οποίο έχει συμβόλαιο έως το 2027.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί της Αφροδίτης, οι Παφίτες έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 38χρονο άσο, καθώς τα έχουν βρει στο οικονομικό του θέματος, όπως αποκαλύπτουν πολλαπλές πηγές.

Εκεί που «κολλάει» το ζήτημα είναι στο... μετά, καθώς ο Νταβίντ Λουίζ φέρεται να σκέφτεται να αποσυρθεί στην Ευρώπη, επομένως ο ενδεχόμενος ρόλος του στην Πάφο είναι αυτός που μετράει αρκετά για τον ίδιο. Όπως σημειώνεται, ο Βραζιλιάνος δείχνει να πείθεται από το πρότζεκτ των ανθρώπων της κυπριακής ομάδας και είναι κοντά στο να πει το τελικό «ναι» και να γίνει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία της Νήσου.

David Luiz deve deixar o #Fortaleza e acertar com o #Pafos FC, do Chipre. Zagueiro tem contrato com o Leão até o fim de 2026, com opção de renovação para 2027. Seria o último contrato do jogador de 38 anos. #MercadoDaBola pic.twitter.com/K2QSmORGEy