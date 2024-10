Ντέρμπι για γερά νεύρα στο ΓΣΠ με δύο σούπερ επιλογές!

Ντέρμπι στο ΓΣΠ για την Ανόρθωση που φιλοξενείται από τον ΑΠΟΕΛ (20:00) στο πλαίσιο της 8 ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

* Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους και για λογαριασμό της Novibet

Άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι στην 1η κατηγορία με την Ανόρθωση να τίθεται αντιμέτωπη του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, με τους «μπλε» της Αμμοχώστου να στοχεύουν σε άμεση επιστροφή στις επιτυχίες για να στρέψουν εκ νέου το βλέμμα προς τα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας.

Ένα από τα πλέον παραδοσιακά ντέρμπι της Κύπρου λαμβάνει χώρα στη Λευκωσία με την ομάδα του Γιάννη Οκκά να καλείται να αντιδράσει μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη Λάρνακα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕ 30€ FREE BET

Στο γρήγορο γκολ του Σολ δεν υπήρχε κάποια απάντηση από τους «μπλε» που υπέστησαν την τρίτη τους ήττα σε επτά αγώνες στο πρωτάθλημα κι έμειναν στους 8 βαθμούς, πολύ μακριά από την κορυφή και κάτω από τη ζώνη των Playoffs. Για να πλησιάσει ξανά την πρώτη εξάδα η Ανόρθωση θέλει το «τρίποντο» και να θυμηθεί τη συνταγή που την είχε οδηγήσει σε θρίαμβο στο έτερο ντέρμπι απέναντι στην Ομόνοια (1-0). Εξάλλου και στο πιο πρόσφατο ντέρμπι των δύο ομάδων στα περσινά Playoffs είχε επικρατήσει (0-2), σπάζοντας το αρνητικό σερί έξι αγώνων. Το Χ2 διπλή ευκαιρία στο ΓΣΠ είναι σε απόδοση 2.62 .

Ο ΑΠΟΕΛ του Μανόλο Χιμένεθ από την πλευρά του παρατάσσεται στο ντέρμπι έχοντας πανηγυρίσει άνετη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου (0-5) που την ανέβασε στους 13 βαθμούς και τη διατήρησε εντός εξάδας. Οι «κυανοκίτρινοι» ενδιάμεσα είχαν και την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Μπόρατς στη Λευκωσία για το Conference League, ενώ σε 5/6 πρόσφατα ντέρμπι έχει επικρατήσει το No Goal. To Under 2.5 είναι σε απόδοση 1.94 .

ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕ 30€ FREE BET

Τέλος, ανάμεσα στις εκατοντάδες προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα , μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοιχήματα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

*ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

**ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ

https://www.novibet.com.cy/info/oroi-anorthosi30

Η Novibet κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ με αριθμό Β022 .

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών.