Ο Εθνικός Πειραιώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 37χρονο ακραίο επιθετικό, Βαγγέλη Πλατέλλα.

Ο Βαγγέλης Πλατέλλας στα 37 του χρόνια συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπάει. Να παίζει ποδόσφαιρο. Ο άλλοτε ποδοφαιριστής της ΑΕΚ και του Άρη υπέγραψε στον Εθνικό Πειραιώς, ο οποίος προπορεύεται στον 6ο Όμιλο της Γ' Εθνικής, όντας στο στο +2 από τη Μύκονο.

Ο έμπειρος εξτρέμ την τελευταία διετία αγωνιζόταν στη Νέα Ιωνία, ενώ στη μεγάλη καριέρα του έχει αγωνιστεί επίσης σε Καλλιθέα, Ξάνθη (2012-13 και 2021-22), Ατρόμητο, ΟΦΗ, Νέφτσι Μπακού, ΑΕΛ Novibet, Ιωνικό και Αιολικό.

H ανακοίνωση του Εθνικού

«Έναρξη συνεργασίας με Βαγγέλη Πλατέλλα

Ο Εθνικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Βαγγέλη Πλατέλλα.

Ο Πλατέλλας με την πολυετή εμπειρία του έρχεται να δώσει την επιπλέον ποιότητα στην μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας μας, προερχόμενος από την Ν. Ιωνία, ενώ έχει αγωνισθεί και σε επίπεδο Super League με Ξάνθη, Άρη, Ατρόμητο, ΟΦΗ, Λάρισα, Ιωνικό αλλά και σε Αιολικό, Καλλιθέα και στην Neftchi Bacou.

Βαγγέλη καλώς ήρθες στον Εθνικό!».