ΕΠΟ: «Οι αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση με τις απειλές στον διαιτητή Τσαμούρη»

Η ΕΠΟ καταδίκασε με ανακοίνωσή της το περιστατικό με τις απειλές βίας σε διαιτητή και ζήτησε άμεση διαλεύκανση από τις αρχές.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΠΟ τόνισε πως καταδικάζει το περιστατικό με τις απειλές που δέχθηκε ο διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης και τον ανάγκασαν να δηλώσει κώλυμα για τον αγώνα μεταξύ του Πύργου και της Ζακύνθου για την Γ' Εθνική.

Τόνισε πως τέτοιες πρακτικές, που παραπέμπουν σε πρακτικές του υποκόσμου, δεν έχουν θέση πουθενά και ζήτησε από τις αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση και να εντοπίσουν τον/τους ένοχο/ους.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας, απειλών και πρακτικών που παραπέμπουν σε λογικές υποκόσμου. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν πουθενά θέση και οι Αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι βρίσκονται πίσω από τις απειλές που οδήγησαν τον διαιτητή Αλέξανδρο Τσαμούρη να δηλώσει κώλυμα στον αγώνα Γ Εθνικής Πύργος – Ζάκυνθος.

Η ΚΕΔ και η Ομοσπονδία εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους προς τον κ. Τσαμούρη, δίπλα στον οποίο θα βρίσκονται για ό,τι χρειαστεί».