Η Ρόδος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Φάνη Γκέκα, o οποίος είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους ύστερα από ένα χρόνο.

Ο Φάνης Γκέκας είναι έτοιμος για το νέο του «σταθμό» ως προπονητής. O 45χρονος κόουτς ανέλαβε τη Ρόδο, της Γ' Εθνικής, καθώς αποτελεί αντικαταστάτης του Ηλία Φυντάνη.

Στο παρελθόν ο άλλοτε διεθνής φορ έχει κοουτσάρει στην Ελλάδα τον Παναιγιάλειο και τον Τυληκράτη, ο οποίος ήταν η τελευταία του προπονητική «στέγη», ενώ έχει δουλέψει στην Τουρκία για λογαριασμό της Ακίσασπορ και της Νταρίτσα.

Η ανακοίνωση της Ρόδου για τον Γκέκα

«Ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι ο νέος προπονητής της Ρόδου.

Ο Φάνης Γκέκας αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα της Ρόδου. Ήταν προπονητής σε Παναιγιάλειος, Akhisarspor, Dariga GB και Τηλυκράτη.

Ο Φάνης Γκέκας θα είναι στη Ρόδο από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλυθιών θα υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής».