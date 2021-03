Αντσελότι: «Η Σίτι είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο» (vid)

Ο Ιταλός τεχνικός της Έβερτον μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του με το τελικό 2-0 στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, ανέφερε πως είναι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των δικών του παικτών από τη στιγμή που είχαν καταφέρει τουλάχιστον για 80 λεπτά να δυσκολέψουν τους «πολίτες».

«Είμαι ικανοποιημένος, δεν τους αφήσαμε να φτιάξουν πολλές ευκαιρίες, παίξαμε καλή άμυνα, είχαμε τον έλεγχο για 80 λεπτά. Αντιμετωπίσαμε σωστά την καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και έχει και τον καλύτερο πάγκο!

Θέλαμε να μην τους επιτρέψουμε να νιώσουν άνετα με τη μπάλα στα πόδια, ήμασταν συγκεντρωμένοι, δεν αφήσαμε χώρους, όμως είναι η καλύτερη ομάδα...» είπε ο Αντσελότι.

