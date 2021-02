Έβερτον – Τότεναμ: Ο Μπερνάρντ έκανε το 5-4 και ο Αντσελότι... συνέχισε να πίνει το τσάι του! (vid)

Απίθανη αντίδραση από τον Ιταλό προπονητή των «ζαχαρωτών» στο 7ο λεπτό της παράτασης του αγώνα με τα «σπιρούνια», το βράδυ της Τετάρτης για τους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Με το παιχνίδι να έχει οδηγηθεί στο εξτρά ημίωρο έπειτα από ένα επιθετικό ρεσιτάλ από τις δύο ομάδες και τελικό σκορ 4-4 στα 90 λεπτά, ο Μπερνάρντ στο 7ο λεπτό της παράτασης έγραψε το τελικό 5-4.

Ενώ όλοι στον πάγκο της Έβερτον το πανηγύρισαν, ο Κάρλο Αντσελότι απλά συνέχισε να πίνει το τσάι του!

Carlo Ancelotti's reaction to Everton going 5-4 up #EmiratesFACup pic.twitter.com/WCetMZuEir

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 10, 2021