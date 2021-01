Τσέλτεναμ – Μάντσεστερ Σίτι: Διακοπή λόγω... πυροτεχνημάτων! (vid)

Το είδαμε και αυτό: Διακοπή αγώνα λόγω... πυροτεχνημάτων! Το ματς της Τσέλτεναμ με την Μάντσεστερ Σίτι για το Κύπελλο Αγγλίας διακόπηκε για πέντε λεπτά λόγω πυροτεχνημάτων σε κοντινό σημείο στο γήπεδο. Μέχρι να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει κάτι... ανησυχητικό, οι παίκτες χειροκρότησαν και ο αγώνας συνεχίστηκε.

The Manchester City-Cheltenham FA Cup match is stopped because someone nearby is setting off fireworks, and pieces are raining on the field. #FACup pic.twitter.com/jSqjEBsZkY

