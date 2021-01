Η Άρσεναλ είχε εκτός έδρας δοκιμασία για τον 3ο γύρο του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού και είχε βρεθεί στο Roker Park για την αναμέτρηση με τις «μαυρόγατες».

Στο 46ο λεπτό εκείνης της αναμέτρησης, ο Ολλανδός άρχισε τον... χορό.

Έκανε πρώτα μια πιρουέτα για να προστατεύσει και να πάρει τη μπάλα υπό τον έλεγχό του λίγο έξω από την περιοχή, έχοντας βρεθεί με πλάτη στην εστία. Φεύγοντας λίγο πιο αριστερά προς τα αντίπαλα καρέ και με τον αντίπαλο να τον μαρκάρει... με τα μάτια δίνοντάς του χώρο και περιμένοντας την επόμενη κίνησή του, ο Μπέργκαμπ ήξερε ότι απλά... του είχε ετοιμάσει το ψωμί για να βάλει εκείνος πάνω το βούτυρο.

Δεξί πλασέ προς την απέναντι γωνία της εστίας και τρομερό γκολ για το 1-0! Το τελικό σκορ της αναμέτρησης που διεξήχθη σαν σήμερα πριν από 24 χρόνια, διαμόρφωσε ο Στίβεν Χιουζ στο 65'.

Άρσεναλ: Αυξάνονται τα παιχνίδια δίχως γκολ...

ON THIS DAY IN 1997: The legendary Dennis Bergkamp scored one of his most iconic goals.

The skill and then the finish... Just wow!

@Arsenal pic.twitter.com/52oqWQIeI2

— Footy Accumulators (@FootyAccums) January 15, 2021