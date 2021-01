Μακάμπι Τ.Α. - Ολυμπιακός: Δεκάδες ειδικά για πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα τρίποντα. Τα μεγάλα παιχνίδια βρίσκονται εδώ. |21+

Ο Ζοσέ Μουρίνιο στο Κυριακάτικο παιχνίδι με την Μαρίν και φυσικά με απόλυτη αντίληψη της σημασίας που είχε αυτή η αναμέτρηση για τους ερασιτέχνες αντιπάλους της Τότεναμ, φρόντισε να συμμετέχει στο γενικότερο εορταστικό κλίμα, κάνοντας κι εκείνος από την πλευρά του ένα όμορφο δώρο.

Ο εκ των τερματοφυλάκων της Μαρίν, Γκερμάνο Μέντες, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως θα ήθελε πολύ να πάρει από τον «special one» ένα τζάκετ των «σπιρουνιών» και ο Πορτογάλος τεχνικός του ετοίμασε κάτι που δεν θα μπορούσε ούτε να το σκεφτεί!

Του έκανε δώρο φανέλες της Τότεναμ, τόσο από τους δικούς του γκολκίπερ, όσο και με το όνομα του Μέντες για να έχει ως ιδιαίτερο αναμνηστικό, παραδίδοντας μάλιστα τις εμφανίσεις αυτοπροσώπως!

Marine AFC goalkeeper Germano Mendes spoke to the media about how he wanted a Tottenham jacket from Mourinho.

So what did Jose and the club do? Gave him personalised kits, hand gifted by the special one himself. #FACup pic.twitter.com/rs9qWcMxoi

— The Spurs Web (@thespursweb) January 11, 2021