Μαρίν – Τότεναμ: Ο Χαρτ... βαρέθηκε και απλά καθόταν να δει το ματς (pic)

Τα «σπιρούνια» φιλοξενήθηκαν στο Κρόσμπι από τους ερασιτέχνες της Μαρίν που έζησαν μεγάλες στιγμές παίζοντας απέναντι στον λονδρέζικο σύλλογο και η ομάδα του Μουρίνιο έφτασε εύκολα στο 5-0, σε μια βραδιά που το Κύπελλο Αγγλίας έκανε πάλι... τα μαγικά του.

Σπίτια δίπλα στο γήπεδο, γείτονες που παρακολουθούσαν ένα ματς στο οποίο βρίσκονταν αστέρες του αθλήματος, όμορφες στιγμές για τους παίκτες που έχουν και κανονική πρωινή δουλειά και μια περίσταση που θα μείνει για πάντα στο μυαλό των ανθρώπων της Μαρίν.

Ο Τζο Χαρτ, πάντως, που υπερασπίστηκε την εστία της Τότεναμ, δεν είχε καθόλου δουλειά κι έτσι κάθισε στην άκρη παρακολουθώντας απλά το ματς δίχως να τον ενδιαφέρει να υπερασπιστεί την εστία του...

This could be the best picture from yesterday. #THFC | @SpursOfficial pic.twitter.com/4lfXwiSinl

— THFCReport (@THFCReports) January 11, 2021