Τον Αύγουστο ο τελικός Κυπέλλου Αγγλίας, στο Γουέμπλεϊ όλοι οι αγώνες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», όταν θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της Premier League και όλα πάνε βάση σχεδίου, τότε ο τελικός του FA CUP θα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στις 5 Αυγούστου είτε στις 8.

Θυμίζουμε πως το Κύπελλο Αγγλίας, αναβλήθηκε στην προημιτελική φάση και θα συνεχιστεί από εκεί όπου σταμάτησε στις δύο αυτές πιθανές ημερομηνίες

Τα εναπομείναντα ματς είναι τα εξής:

Το δημοσίευμα συνεχίζει, λέγοντας πως οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν όλες στο «Γουέμπλεϊ» και ο τελικός της αρχαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης θα λάβει χώρα λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σεζόν της Premier League.

FA Cup Final scheduled for August 8 as part of Project Restart - Daily Mail https://t.co/RQYFrlMXoR

— Monaco inside news (@Monaco_travels) May 2, 2020