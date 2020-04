Ο Γάλλος στράικερ είχε πάρει την πάσα του Εντέν Αζάρ που κατάφερε να τον τροφοδοτήσει παρά τη δυσκολία στην ισορροπία κι έπειτα ο Ζιρού απλά... άρχισε τις χορευτικές κινήσεις.

Είτε έκανε ό,τι του ερχόταν στο κεφάλι, είτε υπολόγιζε ταχύτατα τις κατευθύνσεις που έπρεπε να πάρει. Όπως και να 'χει, όλοι γύρω του σωριάστηκαν στο έδαφος και ο υψηλόσωμος στράικερ πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της καριέρας του.

Εκείνος ο ημιτελικός του Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με σκορ 2-0 για την Τσέλσι που αργότερα κατέκτησε και τον τίτλο με το τελικό 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

Describe @_OlivierGiroud_'s semi-final goal in just ONE word _______________#OnThisDay @ChelseaFC pic.twitter.com/3fhP29EOOE

