Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός προσπάθησε να βοηθήσει στην μεταφορά της μπάλας από την άμυνα προς την επίθεση με κοντινή πάσα, όμως, στο πρώτο κοντρόλ που έκανε, έπρεπε να ... ντριμπλάρει και τον διαιτητή πέρα από την αποφυγή του αντιπάλου.

Έτσι, έσπρωξε τη μπάλα, ο ρέφερι το αντιλήφθηκε για να κινήσει λιγο τα πόδια του, η μπάλα πέρασε ανάμεσα απ' τα πόδια του κάνοντας το «τούνελ», ο Άλι πέρασε από τη μια πλευρά και άφησε τη μπάλα στον Ζέντσον Φερνάντες.

Dele Alli taking nutmegs to a whole new level @dele_official

pic.twitter.com/xmUkLbvAc8

— 433 (@433) February 6, 2020