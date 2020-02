Ο Πορτογάλος προπονητής, λίγο μετά το πολύ ζόρικο 3-2 επί της Σαουθάμπτον στον μεταξύ τους επαναληπτικό για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας και την πρόκριση στους «16» όπου οι Λονδρέζοι θα κοντραριστούν με τη Νόριτς, ανέφερε:

«Δεν είμαι χαζός, ξέρω τα προβλήματά μας. Ο Ντομπελέ δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο, ο Ντέλε Άλι μπήκε αλλά δεν μπορούσε να παίξει 90 λεπτά όπως ιδανικά θα ήθελα. Είναι όπως στο κρεβάτι που έχεις μια κουβέρτα και όταν την τραβάς πάνω για να σκεπαστείς μένουν απ' έξω τα πόδια σου. Όταν την κατεβάζεις για να τα καλύψεις, κρυώνει ψηλά το σώμα σου... ».

Jose Mourinho with the perfect analogy to describe Spurs:

"It's like when you have a blanket in your bed, you push the blanket out, then you have cold feet. You cover your feet, then half your body is outside the blanket!"

