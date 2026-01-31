Η θέση της Ελλάδας στη λίστα των εσόδων της κάθε χώρας από τις διοργανώσεις της UEFA, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Οι League Phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (29/1), με τους τέσσερις ελληνικούς εκπροσώπους σε Champions, Europa και Conference League να παίρνουν το εισιτήριο για τα Playoffs.

Μάλιστα, είχαμε ένα περίεργο 3/3, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κληρώθηκαν με ομάδες που αντιμετώπισαν στον ενιαίο όμιλο. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερ Λεβερκούζεν, το «τριφύλλι» θα κοντραριστεί με τη Βικτόρια Πλζεν και ο «Δικέφαλος του Βορρά» με την Θέλτα, με φόντο τους «16» στην αντίστοιχη διοργάνωση.

Φυσικά, όλες οι ομάδες μας έβαλαν στα ταμεία τους αρκετά σημαντικά ποσά από αυτή τους την επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data παρουσίασε τη λίστα των χωρών με τα αναλυτικά έσοδα, έως σήμερα (31/1).

Η Ελλάδα, με 4 συλλόγους να έχουν προκριθεί, συμπεριλαμβανομένης και της ΑΕΚ που βρίσκεται απευθείας στου «16» του Conference, έχει συγκεντρώσει το ποσό των 78.6 εκατ. ευρώ συνολικά, το οποίο την τοποθετεί εντός 10αδας, και συγκεκριμένα στην 9η θέση. Στην κορυφή φυσικά φιγουράρει η Αγγλία, που έχει το απόλυτο των 9/9 και έσοδα σχεδόν 557 εκατ. ευρώ, 2η είναι η Ισπανία με 357.2 εκατ. ευρώ, ενώ την τριάδα κλείνει η Γερμανία με 331.6 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την Κύπρο, συναντάται στην 14η θέση με 46 εκατ. ευρώ.