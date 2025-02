Η Λέιτον Όριεντ έβαλε από νωρίς δύσκολα στη Μάντσεστερ Σίτι ανοίγοντας το σκορ στο 16', με απίθανο σουτ του Ντόνλεϊ λίγο μπροστά από τη σέντρα που έπιασε αδιάβαστο τον Ορτέγκα και χρεώθηκε τελικά ως αυτογκόλ!

Όλα τα έχει δει φέτος η Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η Λέιτον Όριεντ φρόντισε να προσθέσει μια ακόμα περίπτωση... ψυχρολουσίας στο ενεργητικό των Πολιτών.

Στο ματς του Κυπέλλου Αγγλίας για τη φάση των «32», οι πρωταθλητές Αγγλίας υπέστησαν σοκ από νωρίς από τη γηπεδούχο Λέιτον Όριεντ της 3ης κατηγορίας, με τον Τζέιμι Ντόνλεϊ να εκτελεί μπροστά από τη σέντρα και να νικάει τον Στέφαν Ορτέγκα!

Ο νεαρός επιθετικός των Κόκκινων εκμεταλλεύτηκε την απώλεια της κατοχής από τον Νίκο Γκονζάλεθ και δοκίμασε το σουτ σχεδόν από τη μεσαία γραμμή, με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και κατόπιν στον Γερμανό κίπερ της Σίτι, ο οποίος στάθηκε άτυχος και δεν απέφυγε το... αυτογκόλ.

Δείτε το τέρμα:

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. 🤯



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y