Ούτε η Τάμγουορθ ξέχασε τον Μπάλντοκ: Παίκτες και κόσμος χειροκρότησαν στη μνήμη του

Τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ τίμησε και η Τάμγουορθ, ομάδα στην οποία ο αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί ως δανεικός πάνω από μία δεκαετία πριν.

Η Τάμγουορθ, που αγωνίζεται στην πέμπτη τη τάξει κατηγορία της Αγγλίας, τίμησε με τη σειρά της τον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ, όπως έπραξε και η Μίλτον Κέινς Ντονς νωρίτερα.

Στη σημερινή αναμέτρηση της Τάμγουορθ με την Μάκλσφιλντ για το Κύπελλο Αγγλίας, οι παίκτες και οι φίλαθλοι στο μικρό γηπεδάκι της ομάδας χειροκρότησαν στη μνήμη του Μπάλντοκ πριν από τη σέντρα του ματς.

For you, George Baldock❤️



Once a Lamb, always a Lamb🐑❤️ pic.twitter.com/FHbMCgeJd5