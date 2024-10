Τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ τίμησε η πρώτη του ομάδα, Μίλτον Κέινς Ντονς, πριν την αναμέτρησή της με την Πορτ Βέιλ, τηρώντας ενός λεπτού σιγή.

Ο ξαφνικός χαμός του Τζορτζ Μπάλντοκ σκόρπισε θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου, με την Μίλτον Κέινς Ντονς, την ομάδα που ο αδικοχαμένος Μπάλντοκ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, να τιμάει με τη σειρά της τη μνήμη του.

Πριν από τη σημερινή αναμέτρηση με την Πορτ Βέιλ για τη League Two. Η ΜΚ Ντονς τίμησε τον πρώην ποδοσφαιριστή της κρατώντας ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα του αγώνα στο «Stadium MK» με τα μάτριξ να δείχνουν τον Μπάλντοκ από τον καιρό που αγωνιζόταν στην ομάδα, ενώ οι παίκτες αγωνίζονται με μαύρα περιβραχιόνια.

