Τα βλέμματα έχει τραβήξει στην Αγγλία η αντίδραση του Γιούργκεν Κλοπ σε ερώτηση δημοσιογράφου που... αμφισβήτηση τη φυσική κατάσταση της Λίβερπουλ μετά την ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο FA Cup.

Έξαλλος ο Γιούργκεν Κλοπ με Άγγλο δημοσιογράφο. Η Λίβερπουλ αποκλείστηκε από το FA Cup μετά τη... rollercoaster ήττα της από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην παράταση και ο Γερμανός τσαντίστηκε εμφανώς με ρεπόρτερ που αμφισβήτησε τα «πνευμόνια» της ομάδας του.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Κλοπ γιατί η ομάδα του έδειξε να μην έχει ένταση στην παράταση και αμέσως ήρθε αντιμέτωπος με την... οργή του.

«Είναι ηλίθια η ερώτηση. Αν μας έβλεπες συχνά, θα μπορούσες να μας ρωτήσεις γιατί κάποιες φορές έχουμε τόση ενέργεια. Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια έχουμε παίξει εμείς τελευταία και πόσα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έτσι είναι το άθλημα. Είμαι πολύ απογοητευμένος από αυτή την ερώτηση. Ούτε εσύ είσαι σε πολύ καλή κατάσταση προφανώς. Δεν μπορώ να το ανεχθώ αυτό», τού απάντησε σε έντονο ύφος ο προπονητής της Λίβερπουλ, πριν αποχωρήσει από το flash interview.

