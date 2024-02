«Κέφια» είχε η κληρωτίδα των προημιτελικών του FA Cup, που θα φέρει αντιμέτωπες τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ, αν αυτές καταφέρουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια των Νότιγχαμ Φόρεστ και Σαουθάμπτον.

Την πιθανότητα για το μεγαλύτερο ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου στα προημιτελικά του Κυπέλλου «γέννησε» η κλήρωση των «8» του FA Cup, που διεξήχθη πριν την ολοκλήρωση της φάσης των «16». Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ λοιπόν θα τεθούν αντιμέτωπες στον επόμενο γύρο του θεσμού σε μια πολύ σπουδαία κόντρα.

Αυτό φυσικά αν καταφέρουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της Νότιγχαμ Φόρεστ (28/02 - 21:45) και Σαουθάμπτον αντίστοιχα (28/02 - 22:00). «Δυνατό» ζευγάρι και το Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ που έχει κλειδώσει, αφού αμφότερες έχουν προκριθεί στα προημιτελικά.

The draw is complete for the #EmiratesFACup quarter-finals



