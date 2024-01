Κέφια είχε η κληρωτίδα του FA Cup που ανέδειξε αρκετά ενδιαφέροντα ζευγάρια και φυσικά το ντέρμπι ανάμεσα σε Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι για τη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Τέταρτος γύρος με ντέρμπι στο FA Cup! Η κληρωτίδα χαμογέλασε στους ποδοσφαιρόφιλους και ανέδειξε μια σειρά από ενδιαφέροντα ζευγάρια για τη φάση των «32» του θεσμού.

Φυσικά το πιο σπουδαίο εξ αυτών δεν είναι άλλο από το Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι που, αν κρίνουμε από το 3-3 του πρωταθλήματος, υπόσχεται ξανά θέαμα, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για ένα νοκ-άουτ παιχνίδι.

«Δυνατή» πάντως προμηνύεται και η μονομαχία ανάμεσα στην Τσέλσι και την Άστον Βίλα. Στα... μαλακά Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (αν περάσει τη Γουίγκαν) που θα βρεθούν αντιμέτωπες με τους νικητές των Νόριτς - Μπρίστολ και Νιούπορτ - Ίστλεϊ αντίστοιχα. Δεν είναι λίγα τα ζευγάρια στα οποία η πρόκριση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα κι έτσι στην κλήρωση τοποθετήθηκαν αμφότερες οι ομάδες ως ζευγάρι. Οι επαναληπτικοί στους οποίους θα λυθούν αυτές οι διαφορές θα λάβουν χώρα μεταξύ τις 15 και 18 Ιανουαρίου.

The draw for the #EmiratesFACup fourth round is complete 🤩