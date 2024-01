Η έμπνευση του Πέδρο Πόρο αρκούσε στην Τότεναμ για να κάμψει με 1-0 την αντίσταση της Μπέρνλι και να προκριθεί στον τέταρτο γύρο του FA Cup. Μαζί και η Φούλαμ που απέκλεισε τη Ρόδεραμ.

Την συνέχειά της στο FA Cup εξασφάλισε η Τότεναμ! Οι Λονδρέζοι μπορεί να δυσκολεύτηκαν απέναντι στη μαχητική Μπέρνλι, αλλά με το τρομερό σουτ του Πέδρο Πόρο κεραυνοβόλησαν το σύνολο του Κομπανί (1-0) και προκρίθηκαν στους «32» της διοργάνωσης.

Έπειτα από ένα στείρο πρώτο μέρος με αρκετές ευκαιρίες αλλά χωρίς γκολ, ο ρυθμός σταδιακά έπεσε μετά την ανάπαυλα κι όλα έδειχναν πως η υπόθεση πρόκριση θα κρίνονταν σε επαναληπτικό. Παρόλα αυτά η Τότεναμ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και βρήκε το χρυσό γκολ στο 79΄.

Ο Πέδρο Πόρο δεν το... πολυσκέφτηκε, βρήκε χώρο και εκτέλεσε με οβίδα έξω από την περιοχή τον Μούριτς, ο οποίος έμεινε να κοιτάει τη μπάλα ενώ είχε πάρει πορεία προς το παραθυράκι της εστίας. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, με την Τότεναμ να εξασφαλίζει τη νίκη που την έστειλε στην επόμενη φάση του θεσμού.

