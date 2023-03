Για τον τελικό άφησε το ενδεχόμενο μεγάλου ντέρμπι η κλήρωση των ημιτελικών του FA Cup, με τη Μάντσεστερ Σίτι να καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και την Μπράιτον να περιμένει τον νικητή του Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ Φούλαμ.

Δεν είχε και τα μεγαλύτερα... κέφια κληρωτίδα του FA Cup, μιας και απέτρεψε το ενδεχόμενο ενός ντέρμπι του Μάντσεστερ στα ημιτελικά, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το συγκεκριμένο παράθυρο εν όψει τελικού. Η Σίτι του Γκουαρδιόλα λοιπόν, είδε τα μπαλάκια να της χαμογελούν, αφού στους «4» θα κοντραριστεί με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ του Τζορτζ Μπάλντοκ, ενώ η Μπράιτον θα παλέψει για το εισιτήριο του τελικού με τη νικήτρια του ζευγαριού Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Φούλαμ (19/03-18:30).

Οι Πολίτες κατάφεραν να πάριουν επιβλητική πρόκριση επικρατώντας με 6-0 της Μπέρνλι, ενώ Μπράιτον και Σέφιλντ επιβλήθηκαν των Γκρίμσμπι και Μπλάκμπερν.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals has been made 🏆



Who will be victorious at Wembley? 👀