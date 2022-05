Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη βρετανική κυβέρνηση και την πρωθυπουργική οικία ο Γιούργκεν Κλοπ με το άλλοθι που έδωσε στους οπαδούς της Λίβερπουλ, μερίδα εκ των οποίων αποδοκίμασε τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον εθνικό ύμνο.

Στο επίκεντρο των βρετανικών ΜΜΕ βρίσκεται ο Γιούργκεν Κλοπ τις τελευταίες ώρες, μετά τον νικηφόρο τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Ο τεχνικός της Λίβερπουλ αυτή τη φορά απασχολεί για λόγους που δεν αναφέρονται στο ποδόσφαιρο, καθώς προκάλεσε αίσθηση με τις υπερασπιστικές δηλώσεις του για τους οπαδούς της Λίβερπουλ που αποδοκίμασαν τον εθνικό ύμνο, αλλά και τον Πρίγκηπα Γουίλιαμ στο «Γουέμπλεϊ».

Όλα άρχισαν πριν από την έναρξη του ματς κόντρα στην Τσέλσι, όπου μερίδα οπαδών των Reds «γιουχάισαν» την ώρα που προσκεκλημένη χορωδία ατόμων με δρεπανοκυτταρική νόσο τραγουδούσαν τον χριστιανικό ύμνο «Abide with Me». Το ίδιο σκηνικό πήρε ακόμα μεγαλύτερη έκταση την ώρα που ο Πρίγκηπας Γουίλιαμ ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα και άρχισε να χαιρετά έναν-έναν τους παίκτες των δύο ομάδων και κορυφώθηκε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ηνωμένου Βασιλείου!

