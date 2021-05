Άβυσσος η ψυχή των οπαδών στη Σκωτία και τις τάξεις της Ρέιντζερς. Μετά από 10 χρόνια υπομονής στη «σκιά» της μισητής συμπολίτισσας, Σέλτικ, οι Προτεστάντες στέφθηκαν πρωταθλητές και μάλιστα αήττητοι, αλλά ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες ο νόμος των θερμόαιμων επικράτησε. Η φιέστα τίτλου που έλαβε χώρα στην «George Square» αμαυρώθηκε από εκτεταμένα επεισόδια μεθυσμένων οπαδών, με άγριες συμπλοκές σώμα με σώμα, υλικές ζημιές και επιθέσεις προς τους χιλιάδες αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο για να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι οπαδοί παίζουν ξύλο πετούν μπουκάλια στα κεφάλια συνοπαδών, γρονθοκοπούν βάναυσα ακόμη και πέντε εναντίον ενός και έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό χάος, το οποίο αποτυπώθηκε στην εικόνα διάλυσης που καταγράφηκε τις βραδινές ώρες, όταν η πλατεία άδειασε.

Ανάμεσα στους δεκάδες τραυματίες ήταν και τρεις αστυνομικοί, ενώ ο αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 20 και θα αυξηθεί κατακόρυφα σύμφωνα με το BBC.

Where does the anger come from, among each other?? I honestly don’t get it pic.twitter.com/IjEQBZgNpT

Not sure what this has to do with celebrating winning the league, there is no justification for this, for sectarian anti-Catholic chants, no justification for the violence, thuggery, disorder & destruction- Glasgow has had enough pic.twitter.com/Acb0Rr5ZUj

— Aamer Anwar#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) May 16, 2021