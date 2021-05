Αριέν Ρόμπεν: Ο Λεοντόκαρδος! (pics & vids)

Ό,τι ζει από το καλοκαίρι του 2020 και μετά, σίγουρα μπορεί να το είχε φανταστεί, να το επιθυμούσε όσο τίποτε άλλο, όμως δεν θα μπορούσε να το είχε σχεδιάσει...

Ο Ρόμπεν είχε πάρει την απόφαση ν' αποσυρθεί το 2019 έπειτα από μια καριέρα που πολλοί ζηλεύουν για όσα πέτυχε ο Ολλανδός εξτρέμ, ο οποίος άφησε την Μπάγερν Μονάχου έπειτα από μια θητεία γεμάτη διακρίσεις, τρόπαια, τεράστιες ευρωπαϊκές στιγμές και υπόκλιση από την ποδοσφαιρική Ευρώπη.

Ξεκουράστηκε έναν χρόνο κι ένα τηλεφώνημα που έλαβε ήταν αρκετό για να τον βάλει σε σκέψεις, να τον «χτυπήσει» στο συναίσθημα και να σκεφτεί πως είχε έρθει η ώρα ν' ανταποδώσει στην Χρόνινγκεν όσα εκείνη του είχε χαρίσει στα πρώτα του βήματα, βγαίνοντας στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο.

Απίστευτος Ρόμπεν: Στα 37 του οδηγεί την Γκρόνινγκεν στην Ευρώπη (pics)

1 - Arjen Robben assisted his first league goal since 17 Feb 2018 (for FC Bayern v Wolfsburg); it's his first for @fcgroningen in the Eredivisie since 3 Apr 2002 (v Ajax). Revival. pic.twitter.com/JPPIpVjb7c — OptaJohan (@OptaJohan) May 9, 2021

Δυο ασίστ, 80' συμμετοχής και MVP στο μεγάλο come-back!

Είχε να παίξει βασικός στην Χρόνινγκεν από τον περασμένο Σεπτέμβρη! Για την ακρίβεια από τις 13/9/2020 και ένα παιχνίδι με την Αϊντχόφεν, η οποία είχε πάρει την εκτός έδρας νίκη με το τελικό 3-1.

Ο Ρόμπεν στο πρώτο του παιχνίδι με την αγαπημένη του ομάδα, από τις υποδομές της οποίας είχε ξεκινήσει, τραυματίστηκε και το πρόβλημα που αποκόμισε ήταν αρκετά σοβαρό, κρατώντας τον για έξι μήνες εκτός δράσης! Αρχικά είχε χάσει τρία ματς, επέστρεψε για 14' σε ισοπαλία δίχως τέρματα απέναντι στην Ουτρέχτη και τελικά χρειάστηκε να περάσουν έξι μήνες για να καταγράψει άλλη συμμετοχή!

Στο παιχνίδι της Κυριακής στην έδρα της Έμεν, ο Ρόμπεν πήρε φανέλα βασικού για πρώτη φορά μετά την μεγάλη του επιστροφή, έχοντας πάρει κάποια λεπτά και στα παιχνίδια που είχαν προηγηθεί κόντρα στις Χέρενφεεν και Σπάρτα Ρότερνταμ.

Στο 52ο και το 62ο από τα 80 λεπτά στα οποία βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο έχοντας ξεκινήσει για την ομάδα του, ο Ρόμπεν έφτιαξε και τα δύο γκολ του Ντα Κρουζ και το πανηγύρισε έξαλλα, βγάζοντας κραυγές... ανακούφισης, έντασης, ευτυχίας... Η Χρόνινγκεν έφτασε στο τελικό 4-0 και ο Αριέν Ρόμπεν δεν θα μπορούσε να έχει φανταστεί καλύτερη επιστροφή από αυτή που πραγματοποίησε.

Περισσότερο γιατί είναι λογικό στα 37 του χρόνια μετά από σοβαρό τραυματισμό να πέρασε από το μυαλό του πως όλα τελείωσαν. Και έδειξε πρώτα στον εαυτό του και μετά στους υπόλοιπους ότι ακόμα αντέχει!

Ayo... Arjen Robben balling out for Groningen today..... You love to see it pic.twitter.com/WcPDdcusks — (@SimplyMarceI) May 9, 2021

Δάκρυα και... όνειρα για Euro

Θα περίμενε κανείς με όσα έχει ζήσει στην καριέρα του, με 8 πρωταθλήματα στην Bundesliga, με γκολ σε τελικό Champions League, με κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου και όσα έζησε τόσο στην Γερμανία όσο και νωρίτερα στην Ρεάλ Μαδρίτης, θα έχει μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του.

Δεν θα του προκαλούν ένταση και συναισθηματική φόρτιση τέτοιες στιγμές που θα μπορούσαν και στο δικό του μυαλό να φαντάζουν πολύ απλές, όπως είναι δυο ασίστ σε ένα παιχνίδι ώωστε να βοηθήσει στην κατάκτηση της νίκης. Κι όμως, ο Ρόμπεν φανέρωσε προς όλους ότι αυτό που ζει στην Χρόνινγκεν είναι κάτι ιδιαίτερο και διαφορετικό.

Μιλώντας στις κάμερες λίγο μετά το παιχνίδι με την Έμεν, στην πρώτη του παρουσία ως 11αδάτος έπειτα από 8 μήνες και με έξι μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού, δάκρυσε. «Λύγισε». Αναδείχθηκε MVP και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.

Αυτός ο άνθρωπος που έχει πετύχει τόσα κι όμως τώρα το νιώθει και το ζει πολύ διαφορετικά. «Έχω περάσει δύσκολα, έκανα πολλή υπομονή, θέλω να βοηθήσω αυτό τον σύλλογο, θέλω να παίζω ποδόσφαιρο ακόμα. Μακάρι να μπορώ να βιώσω νέες επιτυχίες. Είμαι χαρούμενος γιατί ξέρω πολύ καλά πως ήταν ένας πολύ μακρύς δρόμος αυτός που έπρεπε να διανύσω» είπε στο ESPN...

Η... βόμβα που έριξε, ήταν οι σκέψεις που αρχίζει και κάνει για το Euro του καλοκαιριού, όσο δύσκολο κι απίθανο μπορεί να φαντάζει κάτι τέτοιο! «Στην αρχή της σεζόν φυσικά δεν το σκεφτόμουν καν, ήταν απλά ένα μακρινό και τρελό όνειρο. Ας παραμείνουμε ρεαλιστές και ας δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες εβδομάδες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Φρανκ ντε Μπουρ αν το άκουσε θα χαμογέλασε στη σκέψη πως θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο «υπερόπλο» διαθέσιμο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη γενικά της εθνικής Ολλανδίας, είναι κάτι πολύ μακριά από τον Ρόμπεν...

Arjen Robben couldn’t control his emotions after winning MOTM with two assists. It was his first start for seven months after a long-term injury. pic.twitter.com/WK53Uaw4M8 — Football Factly (@FootballFactly) May 9, 2021

Κάνει τη δουλειά του και γυρίζει σπίτι με το ποδήλατο...

Ζει ξανά στην πόλη όπου είχε μάθει να περνάει τις ημέρες του και να κάνει μεγάλα όνειρα για την ποδοσφαιρική καριέρα που ήθελε να πετύχει. Από τα 12 χρόνια του μέχρι και τα 16 ήταν στα τμήματα υποδομής της Χρόνινγκεν και για μια διετία μετά αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα προτού βρεθεί στην Αϊντχόφεν και κάνει τα μεγάλα βήματα σε Τσέλσι, Ρεάλ κι αργότερα στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Αριέν Ρόμπεν γνωρίζει πολύ καλά και το παραμικρό στενό στο Χρόνινγκεν. Ηρεμεί. Είναι μακριά από το ποδοσφαιρικό προσκήνιο, την τεράστια πίεση του ανώτατου επιπέδου ανταγωνισμού και επαγγελματισμού, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει ακόμα πολύ υψηλές βλέψεις. Θέλει η ομάδα του να εξελιχθεί, να προοδεύσει κι έφτασε σε σημείο εκείνος ν' αρχίσει να σκέφτεται ακόμα και το Euro.

Το σημαντικό είναι πως όσο συνεχίζει να αισθάνεται χαλαρός και να νιώθει όμορφα στον τόπο που γνωρίζει και θέλει να προσφέρει, τόσο θα προσπαθήσει να του βγαίνει αυτό και σε ωραία πράγματα στο γήπεδο. Η Χρόνινγκεν τον έχει ανάγκη ακόμα και στα 37 του κι εκείνος ξέρει ότι μπορεί να δώσει ακόμα πράγματα στο άθλημα και τον σύλλογο. Άλλωστε, το ζει ακόμα όπως το έκανε και όταν ήταν παιδί.

Σπίτι, ποδήλατο, γήπεδο και πάλι πίσω...

37 year old Arjen Robben going home on his bicycle after assisting 2 goals for his boyhood club in the Dutch Eredivisie. Humble. Legend. pic.twitter.com/Tg1cavezIz — Thijs (@lfcthijs) May 9, 2021

