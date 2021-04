Πρόσω ολοταχώς για μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή κινείται η UEFA και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία οπαδών στα ματς του Euro 2020 σε οκτώ από τις δώδεκα διοργανώτριες πόλεις.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, το μάξιμουμ των φιλάθλων που θα δουν από κοντά αγώνα της τελικής φάσης θα είναι οι 67.215 θεατές, χωρητικότητα της «Puskas Arena» στη Βουδαπέστη. Της μόνης έδρας που εγγυάται ως τώρα το 100% της προσέλευσης, θέτοντας, όμως, αυστηρά υγειονομικά στάνταρ και προϋποθέσεις προς τους θεατές για την είσοδό τους.

Η Αγία Πετρούπολη και το Μπακού θα επιτρέψουν το 50%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 33-34.000 φιλάθλους στο «Κρεστόφσκι» και το «Ολυμπιακό Στάδιο» αντίστοιχα, ενώ Άμστερνταμ, Βουκουρέστι, Κοπεγχάγη και Γλασκώβη έχουν δώσει το «πράσινο φως» για προσέλευση στο 25-33% των γηπέδων.

Άμστερνταμ, Βουκουρέστι, Κοπεγχάγη και Αγία Πετρούπολη, μάλιστα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ως το τέλος Απριλίου να αυξήσουν το ποσοστό προσέλευσης.

Παράλληλα, είναι ήδη γνωστό ότι η Αγγλία και το Λονδίνο θα φιλοξενήσουν ματς με φιλάθλους κατά 25% της χωρητικότητας του «Γουέμπλεϊ» (22.500 θεατές) για τα ματς του ομίλου και τη μία αναμέτρηση των «16», με τον αριθμό να προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί για τα ημιτελικά και τον τελικό.

Από την άλλη, στον «αέρα» παραμένουν ακόμη οι 4 εναπομείνασες πόλεις. Ο λόγος για Δουβλίνο, Μπιλμπάο, Ρώμη, Μόναχο, που δεν εγγυώνται προς το παρών την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα και έχουν περιθώριο μέχρι τις 19 Απριλίου για να καταθέσουν περαιτέρω στοιχεία στην UEFA, με ορατό τον κίνδυνο αποκλεισμού από τη διεξαγωγή του τουρνουά.

Spectators will be allowed to return safely to venues for #EURO2020.

8 host cities have confirmed stadium capacities. Decisions on matches in the remaining 4 host cities will be made on 19 April.

More info on tickets, relevant travel restrictions & more

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) April 9, 2021