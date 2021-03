Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής κάνοντας τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στην τέταρτη κατηγορία της Ιταλίας πέτυχε το πρώτο του γκολ για την ομάδα του και μάλιστα ήταν νικητήριο κόντρα στην Καρονέζε, την Κυριακή.

Από πολύ πλάγια θέση μέσα στην περιοχή έπειτα από εκτέλεση φάουλ, έστειλε τη μπάλα στον ουρανό των διχτυών για να μην μπορέσει ο τερματοφύλακας να κάνει κάτι για να τον σταματήσει.

Για τον πανηγυρισμό του δεν χρειάζονται πολλά. Όπως ακριβώς το έκανε και ο πατέρας του...

Isaac Drogba - son of Didier - scores his first goal in Italy, netting the winning goal for Folgore Caratese against Caronnese this afternoon. (Credit: @Glongari) pic.twitter.com/Yt9rI1Xs7X

— Get Italian Football News (@_GIFN) March 28, 2021