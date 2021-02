Παραιτήθηκε από την Σέλτικ ο Νιλ Λένον! (pic)

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του ολοκληρωνόταν με τους Κέλτες το καλοκαίρι, ο Νιλ Λένον αποφάσισε να αποχωρήσει νωρίτερα από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, ειδικά μετά την πίεση που δεχόταν από τους φίλους της Σέλτικ.

Η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή σεζόν, ούσα δεύτερη στη βαθμολογία και στο -18 (!) από την πρωτοπόρο Ρέιντζερς του Στίβεν Τζέραρντ.

Ο Νιλ Λένον βρισκόταν συνεχώς σε μία κατάσταση να παίζει το κεφάλι του από αγώνα σε αγώνα. Μετά την πρόσφατη ήττα της Σέλτικ από την Ρος Κάουντι με 1-0 στο πρωτάθλημα, ο 49χρονος τεχνικός, παρά την στήριξη της διοίκησης να συνεχίσει έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν, αποφάσισε να υποβάλει την παραίτησή του, η οποία εν τέλει έγινε κι αποδεκτή.

Πάντως δημοσιεύματα στη Σκωτία, αναφέρουν ότι ο Τζον Κένεντι θα αναλάβει προσωρινά χρέη προπονητή, μέχρι η διοίκηση να βρει τον αντικαταστάτη του Λένον. Ηδη αρκετά ονόματα έχουν κυκλοφορήσει για την τεχνική ηγεσία της Σέλτικ, με αυτά τον Ράφαελ Μπενίτεθ, Μάρκο Σίλβα αλλά και Φρανκ Λάμπαρντ να ξεχωρίζουν.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.

We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.

— Celtic Football Club (@CelticFC) February 24, 2021