Ο Πεπ συνεχάρη την Μπάγερν και... την προκάλεσε για τον 7ο τίτλο! (vid)

Ο Καταλανός προπονητής θέλησε ν' απονείμει τα εύσημα στον καλό του φίλο και συνάδελφο, Χάνσι Φλικ, που πλέον, έχει περισσότερα τρόπαια (6) ως κόουτς της Μπάγερν Μονάχου, παρά ήττες (5) στη θητεία του στον πάγκο του βαυαρικού κλαμπ!

«Πριν από εσάς ήταν η Μπαρτσελόνα και ίσως τηλεφωνήσω στον Μέσι και την υπόλοιπη ομάδα για να παίξουμε μαζί για τον 7ο τίτλο, απλά πείτε μου που και πότε! Συγχαρητήρια Μπάγερν, Mia san mia» είπε μεταξύ άλλων ο Πεπ!

Pep Guardiola congratulates Hansi Flick and Bayern on joining the club

