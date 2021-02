Απίστευτο και όμως αληθινό, παίκτες της Πόρτο και Μπράγκα έσπρωχναν ασθενοφόρο που κόλλησε στη λάσπη (vids)

Στον αγώνα της Μπράγκα με την Πόρτο για το Κύπελλο τραυματίστηκε σοβαρά ο Νταβίντ Κάρμο της Μπράγκα. Ένας τραυματισμός που μας έκανε να δούμε κάτι που δύσκολα συναντάς. Συγκεκριμένα λόγω της βροχής το ασθενοφόρο κόλλησε στον αγωνιστικό χώρο με τους παίκτες και των δύο ομάδων να το σπρώχνουν προκειμένου να ξεκολλήσει.

|Unity is strength !The Porto and Braga players responded to help the ambulance come to pick up David Carmo who seemed to have trouble leaving the field.

