Ο Σολ Μπαμπά της Κάρντιφ διαγνώστηκε με καρκίνο

Στα 35 του χρόνια, ο πολύπειρος Ιβοριανός στόπερ, Σολ Μπαμπά ξεκίνησε να δίνει τη μεγαλύτερη «μάχη» της ζωής του.

Ο αμυντικός της Κάρντιφ, βασικό μέλος της Ακτής Ελεφαντοστού και αντίπαλος της Ελλάδας στο ματς του Μουντιάλ το 2014, πάσχει από τη νόσο του Hodgkin, μορφή καρκίνου που προέρχεται από τα λεμφοκύτταρα και ήδη υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Championship, ο Μπαμπά θα συνεισφέρει στην Ακαδημία για όσο απέχει από την ενεργό δράση και είναι σίγουρο ότι έχει τη στήριξη όλων στις τάξεις του ουαλικού κλαμπ, αλλά και σύσσωμης της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Ο 35χρονος στόπερ αγωνίζεται στην Κάρντιφ από το 2016 και έχει καταγράψει 49 συμμετοχές με το εθνόσημο.

We are saddened to inform supporters that Sol Bamba has been diagnosed with Non-Hodgkin lymphoma.

With the close support of the Club's medical team, Sol has immediately started a course of chemotherapy treatment.

We are all with you, Sol.

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 11, 2021