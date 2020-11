Ο Μπρούνο Φερνάντες μαζί και με το εύστοχο χτύπημα από την άσπρη βούλα, χαρίζοντας στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη νίκη με το τελικό 1-0 επί της Γουέστ Μπρομ, έφτασε στα 7 γκολ από το σημείο του πέναλτι.

Μάλιστα, είναι τα μισά από τα συνολικά του γκολ που έχει καταφέρει να σημειώσει στην Premier League από την 1η του Φλεβάρη, σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» έχει βρεθεί απέναντι από τον τερματοφύλακα για να εκτελέσει πέναλτι 12 φορές συνολικά.

Ο συμπατριώτης του και σούπερ σταρ της Γιουβέντους, Κριστιάνο Ρονάλντο, το έχει κάνει αυτό 11 φορές από τον Φλεβάρη και μετά και την... μεταξύ τους μάχη να συνεχίζεται!

7 of Bruno Fernandes' 14 @premierleague goals have been penalties.

In all competitions, no player has scored as many penalties since his @ManUtd debut on Feb 1

12 @B_Fernandes8

11 Cristiano Ronaldo

8 Lionel Messi

7 Jamie Vardy#MUNWBA pic.twitter.com/Vz7cct2Bn8

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 21, 2020