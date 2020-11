Μία φάση, δύο «άρρωστα» ψαλιδάκια, ένα δοκάρι και μια γκολάρα! (vid)

Η Λίνγμπι... διέλυσε αυτό το Σαββατοκύριακο την Slagelse με 9-0 για το Κύπελλο Δανίας.

Η είδηση όμως δεν είναι αυτή αλλά η υπεργκολάρα που πέτυχε ο Νικολάι Γκέρτσεν.

Στο 69' της αναμέτρησης, ο 29χρονος αμυντικός είδε την μπάλα να του έρχεται από εκτέλεση κόρνερ και επιχείρησε το πρώτο ψαλιδάκι. Η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο και του ήρθε και πάλι στο πόδι και εκεί δεν χαρίστηκε. με δεύτερο βολ πλανέ κατάφερε να σκοράρει και να κάνει το 7-0.

Και σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, αυτό είναι μέχρι στιγμής το γκολ της σεζόν και σίγουρα υποψήφιο για το FIFA Puskas Award

WHAT!

Defender Nicolai Geertsen gets to claim what might be the wildest goal of all-time, firing a bicycle kick into the crossbar, only for it to come straight back on the volley and then find the net... pic.twitter.com/Y9gaIHR4N8

— Sky Sports (@SkySports) November 12, 2020