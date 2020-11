Ισπανία: Τερματοφύλακας σκόραρε στις καθυστερήσεις και... δέχθηκε γκολ με λόμπα από τη σέντρα! (vid)

Η Peniscola πήρε τεράστια και ανέλπιστη νίκη σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία και το highlight της αναμέτρησης θα μνημονεύεται.

Ο τερματοφύλακας της Vinaros είχε προωθηθεί στις καθυστερήσεις για να βοηθήσει στην επίθεση, σκόραρε με δυνατό δεξί σουτ, πίστεψε πως έγινε ήρωας και επέστρεψε στην εστία του.

Οι αντίπαλοι της Peniscola στην τελευταία τους προσπάθεια αμέσως μετά τη σέντρα αντιλήφθηκαν πως ο γκολκίπερ δεν πρόσεχε ιδιαίτερα κι έτσι βρέθηκε ένας που έκανε τη λόμπα και κατάφερε να σκοράρει για το τελικό 2-1!

Absolutely incredible scenes over in Spain as a goalkeeper comes up and scores an equaliser in the last minute...only to concede directly from kick off

You love to see it

pic.twitter.com/V9PgClIhqK

— Footy Accumulators (@FootyAccums) November 2, 2020