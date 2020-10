Πανευρωπαϊκή πρωτιά για ακόμη μια χρονιά κατέχει η Μάντσεστερ Σίτι ανάμεσα στα ακριβότερα ρόστερ των Top-5 πρωταθλημάτων.

Το Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο CIES παρουσίασε την ετήσια έκθεσή του με βάση την ανάλυση στη μεταγραφική δραστηριότητα όλων των ομάδων που ανήκουν στις πέντε λίγκες (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) και ανέδειξε «πρωταθλητές» τους Πολίτες και μάλιστα με διαφορά.

Το ρόστερ του Πεπ Γκουαρδιόλα μετά και τις φετινές μεταγραφές έχει φτάσει σε αξία τα 1,03 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει τις επενδύσεις για κάθε παίκτη που ανήκει στο κλαμπ (συμβόλαιο, έξοδα μεταγραφής, μπόνους) και βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή.

Αμέσως μετά, ακολουθεί η Παρί Σεν Ζερμέν με 888 εκατ. ευρώ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έρχεται τρίτη με 844 εκατ. ευρώ, έχοντας σημειώσει αύξηση 93 εκατ. ευρώ από την περσινή χρονιά.

Τη μεγαλύτερη αύξηση, πάντως, σημείωσε η Τσέλσι (5η, 763 εκατ. ευρώ), με τις μεταγραφές των Χάβερτς-Βέρνερ-Τσίλγουελ-Ζίγιεχ αυτόματα να εκτοξεύουν την αξία κατά 198 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπάγερν Μονάχου, βρίσκεται μόλις στην 15η θέση (408 εκατ. ευρώ), κάτω από ομάδες όπως η Νάπολι και η Έβερτον.

Δείτε αναλυτικά τις πρώτες 40 ομάδες της λίστας:



