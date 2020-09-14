Ο Έλληνας επιθετικός δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στο ρόστερ του Ντάνι Πογιάτος έπειτα από την κακή περασμένη σεζόν, όταν τα πράγματα δεν του πήγαν όπως θα τα είχε σχεδιάσει μόλις φόρεσε τα πράσινα του Παναθηναϊκού.
Το «τριφύλλι» είχε γνωστοποιήσει εδώ και μερικές μέρες τον δανεισμό του στη Σερίφ και η νέα του ομάδα τον ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας...
Добро пожаловать, Димитриос Руководство ФК «Шериф» и атакующий полузащитник национальной сборной Греции Димитриос Коловос достигли согласия и подписали трудовое соглашение. Таким образом, Дмитриос стал частью большой семьи ФК «Шериф» Димитриос Коловос родился 27 апреля 1993 года в Афинах. Взрослую карьеру начал в клубе «Панионис». В родной стране играл за два самых титулованных клуба : «Олимпиакос» и «Панатинаикос». В заграничной карьере значатся бельгийский «Мехелен», голандский «Виллем II» и кипрская «Омония». Один из самых талантливых атакующих полузащитников Греции, Дмитриос вызывался во все сборные своей страны, начиная с Under-17. В 2014 году впервые надел футболку национальной команды, за которую уже сыграл в 9 официальных матчах. Коллектив ФК «Шериф» рад приветствовать Димитриоса и желают ему успехов в желто-черной футболке нашего клуба В ФК «Шериф» Димитриос будет играть под 17-м номером. #fcsheriff #fc_sheriff #fcnews