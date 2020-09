Добро пожаловать, Димитриос Руководство ФК «Шериф» и атакующий полузащитник национальной сборной Греции Димитриос Коловос достигли согласия и подписали трудовое соглашение. Таким образом, Дмитриос стал частью большой семьи ФК «Шериф» Димитриос Коловос родился 27 апреля 1993 года в Афинах. Взрослую карьеру начал в клубе «Панионис». В родной стране играл за два самых титулованных клуба : «Олимпиакос» и «Панатинаикос». В заграничной карьере значатся бельгийский «Мехелен», голандский «Виллем II» и кипрская «Омония». Один из самых талантливых атакующих полузащитников Греции, Дмитриос вызывался во все сборные своей страны, начиная с Under-17. В 2014 году впервые надел футболку национальной команды, за которую уже сыграл в 9 официальных матчах. Коллектив ФК «Шериф» рад приветствовать Димитриоса и желают ему успехов в желто-черной футболке нашего клуба В ФК «Шериф» Димитриос будет играть под 17-м номером. #fcsheriff #fc_sheriff #fcnews

A post shared by FC SHERIFF | ФК ШЕРИФ (@fc_sheriff) on Sep 14, 2020 at 2:28am PDT