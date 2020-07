Ο Κριστιάνο απειλεί Ιμόμπιλε και Λεβαντόφσκι! (pic)

Τα πέναλτι μετρούν εξίσου με τα άλλα γκολ. Και, μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να σκόραρε δις από την άσπρη βούλα στο 2-2 της Γιουβέντους με την Αταλάντα, αλλά αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τα φετινά, εντυπωσιακά κατορθώματα του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο «CR7» έφτασε τα είκοσι μέσα στο 2020, μόλις ένα λιγότερο από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι της Μπάγερν Μονάχου, αλλά και τα 28 στην Serie A, επίσης ένα λιγότερο από τον πρώτο σκόρερ, Τσίρο Ιμόμπιλε της Λάτσιο.

Most Goals in 2020...

- Robert Lewandowski: 21

- Cristiano Ronaldo: 20

- Erling Braut Haland: 16

- Ciro Immobile: 13

- Lionel Messi: 12

35-years-old and still going on.

pic.twitter.com/pWPIhKZ0WK

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 11, 2020